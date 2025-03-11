سوريا تضبط 100 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، ضبط 100 ألف حبة “كبتاغون” على الحدود كانت في طريقها إلى الأردن.

وأفادت الوزارة في منشور على منصة “إكس” بأن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مائة ألف حبة “كبتاغون” على الحدود السورية- الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الأردن.

وقالت في الصدد “سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

يُذكر أن السلطات السورية الجديدة أطلقت حملات لمكافحة التهريب عبر الحدود مع لبنان وكذلك الأردن.

وفي يناير الماضي، أتلفت قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة في دمشق كميات كبيرة من المخدرات، من بينها نحو 100 مليون حبة “كبتاغون”، كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعُرف حكم بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل معارضة قبل أكثر من شهر، بإنتاج “الكبتاغون” الذي أغرق الأسواق في الشرق الأوسط وهي آفة وصلت إلى العراق المجاور وإلى دول الخليج.

ودعمت عائدات بيع “الكبتاغون” طوال سنوات الحرب المستمرة منذ 13 عاما حكومة الأسد، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات، وأصبح أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.