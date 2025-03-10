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الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ 4 ثواني
الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من آذار الحالي مقارنة مع أسعارها في شباط الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 721 دولارا إلى 667 دولارا للطن وبنسبة 7 بالمئة، وأوكتان 95 من 738 دولارا إلى 685 دولارا للطن وبنسبة 7 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 663 دولارا إلى 625 دولارا للطن وبنسبة 6 بالمئة، والكاز من 712 دولارا إلى 658 دولارا للطن وبنسبة 8 بالمئة، كما انخفض سعر زيت الوقود من 484 دولارا إلى 458 دولارا للطن وبنسبة 5 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في آذار الحالي إلى 608 دولارات مقارنة مع معدل سعره في شباط الماضي الذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.
وانخفض معدل خام برنت من 75 دولارا إلى 72 دولارا للبرميل وبنسبة 5 بالمئة.


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