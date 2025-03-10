الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، اليوم الاثنين، بنك البذور الوطني التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي.

وجال جلالته في أقسام بنك البذور، واستمع إلى شرح من مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة الدكتور خالد أبو حمور أشار فيه إلى أن البنك يسعى لتحسين جودة البذور بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة وإنتاج أصناف جديدة للأجيال القادمة.

وأضاف أبو حمور أن بنك البذور الوطني يضم مختبرات مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، وعينات قديمة لبذور تعود أقدم عينة منها لعام 1927، لخدمة الباحثين والأكاديميين في الجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة في البحث والتطوير الزراعي.

وتبرز أهمية البنك في مواجهة آثار تحديات التغير المناخي وشح المياه وارتفاع أعداد السكان واختلالات الأنظمة الغذائية وسلاسل الإمداد الغذائي العالمية، عبر المحافظة على تنوع المزروعات وتوفير غذاء صحي ومستدام، وفقا للمدير العام.

ويضم بنك البذور غرفا مخصصة لتخزين البذور، ومرافق لتجفيفها ومعالجتها واختبارها، وتصل سعته التخزينية إلى 50,000 عينة، وأنشئ بكلفة إجمالية قاربت 8ر3 مليون دينار، منها تمويل من الجامعة الهاشمية قيمته 3 مليون دينار.

وتساعد تكنولوجيا التبريد المستخدمة في البنك على إطالة حيوية البذور من 10 سنوات إلى 100 سنة في بعض الأنواع النباتية، لضمان استمرار الحياة الزراعية للأجيال القادمة.

ويأتي إنشاء البنك امتدادا لوحدة تخزين البذور التي تأسست في المركز الوطني للبحوث الزراعية عام 1993، وانسجاما مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الزراعة، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري.