اتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في اربد

وطنا اليوم:قال محافظ اربد رضوان العتوم إن اللجان الرقابية وخلال جولة تفتيشية لها اليوم الأثنين، ضبطت و أتلفت 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد الملاحم.

و أضاف العتوم إنه جرى اغلاق الملحمة و اتخاذ الاجراء القانوني بحق صاحبها، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.

و لفت إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة والتي تضم مندوبين من الغذاء والدواء وقسم الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى والصناعة والتجارة والشرطة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطاً أحمر و أولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تكثيف الرقابة وضبط أي تجاوزات قد تقع.

و أضاف أن الضبوطات التي قامت بها اللجنة منذ بداية شهر رمضان والتي شملت ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالإضافة إلى ضبط منشآت منتهكة لحرمة رمضان وإيقاف أخرى عن العمل وإنذار العشرات لمخالفات صحية؛ تأتي ضمن الجهود الرامية لضبط المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس مستغلين الإقبال الكبير على التسوق خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن الحاكمية الإدارية من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة لن تسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بالمواد الغذائية وستكون بالمرصاد لمن يحاول الغش، داعيا المواطنين إلى التعاون والتواصل مع اللجنة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالغذاء مؤكدا أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

وأضاف العتوم أن المجلس التنفيذي للمحافظة قرر قبل حلول شهر رمضان توحيد جهود اللجان الرقابية المشتركة خلال الشهر الفضيل بما ينسجم وتطلعات الحاكمية الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة دون تجاوزات من أية جهة مؤكدا أن اللجان المشتركة تنفذ يوميا جولات ميدانية على الأسواق بالوحدات الإدارية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيقها شروط الصحة والسلامة العامة.