بعد سؤال الذهب .. النائب العرموطي: نحن لا نصطاد في الماء العكر

وطنا اليوم:استهجن رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، أن يصف أحد النواب سؤاله الذي وجهه للحكومة حول بيع كميات من الذهب في البنك المركزي، بأنّه “اصطياد في الماء العكر وتوجيه السهام نحو الوطن”.

وقال العرموطي في مداخلة له تحت القبة اليوم الإثنين: لا يجوز أن يوجه النائب سؤالا للحكومة ليستوضح عن مسألة من المسائل، وتوصف بأنّها “اصطياد في الماء العكر” ، و”سهام ضد الوطن”، وغير ذلك.

وأضاف: أنا من وجهت السؤال، حبًا في البلد، وقطعا للطريق على ما يتعلق بالإشاعات، وهذا لا يضير، إنّه أي إنسان يستعلم عن معلومة يستفيد منها المواطن، لأنها يمكن أن تترك أجواءً غير صحية في وطننا.

وتابع بالقول: أنا من وجهت السؤال عن الذهب، وكان من ١٦ بندًا، ولكن للأسف تصدى بعض الإخوان في البنك المركزي وبعثوا كتاب ليكتبوا حول الموضع ويردوا علينا.

ووجه حديثه للمسؤولين في الحكومة والبنك المركزي قائلا: يا أخي جاوبوا على سؤالي، والمعلومة التي امتنعتوا عن الإجابة عليها، نشرتوها من خلال دور مجلس النواب المتقدم.

وختم العرموطي حديثه بالقول: نحن لا يوجد مواطن أردني يوجه سهامه ضد الوطن، ونحن نعارض سياسات حكومة ولا نعارض الوطن، ومن يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم.