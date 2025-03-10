بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بعد سؤال الذهب .. النائب العرموطي: نحن لا نصطاد في الماء العكر

منذ 46 ثانية
بعد سؤال الذهب .. النائب العرموطي: نحن لا نصطاد في الماء العكر

وطنا اليوم:استهجن رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، أن يصف أحد النواب سؤاله الذي وجهه للحكومة حول بيع كميات من الذهب في البنك المركزي، بأنّه “اصطياد في الماء العكر وتوجيه السهام نحو الوطن”.
وقال العرموطي في مداخلة له تحت القبة اليوم الإثنين: لا يجوز أن يوجه النائب سؤالا للحكومة ليستوضح عن مسألة من المسائل، وتوصف بأنّها “اصطياد في الماء العكر” ، و”سهام ضد الوطن”، وغير ذلك.
وأضاف: أنا من وجهت السؤال، حبًا في البلد، وقطعا للطريق على ما يتعلق بالإشاعات، وهذا لا يضير، إنّه أي إنسان يستعلم عن معلومة يستفيد منها المواطن، لأنها يمكن أن تترك أجواءً غير صحية في وطننا.
وتابع بالقول: أنا من وجهت السؤال عن الذهب، وكان من ١٦ بندًا، ولكن للأسف تصدى بعض الإخوان في البنك المركزي وبعثوا كتاب ليكتبوا حول الموضع ويردوا علينا.
ووجه حديثه للمسؤولين في الحكومة والبنك المركزي قائلا: يا أخي جاوبوا على سؤالي، والمعلومة التي امتنعتوا عن الإجابة عليها، نشرتوها من خلال دور مجلس النواب المتقدم.
وختم العرموطي حديثه بالقول: نحن لا يوجد مواطن أردني يوجه سهامه ضد الوطن، ونحن نعارض سياسات حكومة ولا نعارض الوطن، ومن يعارض الوطن فليذهب إلى الجحيم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:12

نعم ، أنا من وطن النشامى

14:54

الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط كل مَن يقوم بإشعال الخريس

14:31

منح دراسية في قبرص لطب الأعصاب وعلم الوراثة

14:24

أمنية تطلق خدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي لمراكز خدمة العملاء في الملتقى الدولي للهواتف المتنقلة

14:21

مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر إشعال السلكة

14:12

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

14:05

عطلة عيد الفطر من 30 آذار وحتى الثاني من نيسان

13:13

تساؤلات عن حقوق اصحاب العقود المؤقتة للموظفين في الخدمة المدنية

12:57

نداء الى الشرع لتصويب المسار

12:54

الإعلان عن انتهاء عملية الساحل السوري وكشف نتائجها

12:43

واشنطن تقرر إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية

12:33

انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضيحة مدوية

وفيات
وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسف