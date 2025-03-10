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مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر إشعال السلكة

منذ 12 ثانية
مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر إشعال السلكة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر إشعال “السلكة”، حيث نوهت أن ممارسة مثل هذه الألعاب يمكن أن تسبب إصابات خطيرة، مثل الحروق أو فقدان البصر أو التسبب باندلاع الحرائق.
وطالبت المديرية في إفادة توعوية، المواطنين تجنب ممارسة هذه الألعاب، ومثمنة مشاركة أنشطة آمنة وممتعة بدلاً من ذلك.
وأشارت إلى أن سلامة الاطفال يجب أن تكون دائمًا الأولوية القصوى، ومن بين الأخطار التي قد تهدد صحتهم هي الألعاب الخطيرة التي قد يتعرضون لها.


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