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عطلة عيد الفطر من 30 آذار وحتى الثاني من نيسان

منذ 25 ثانية
عطلة عيد الفطر من 30 آذار وحتى الثاني من نيسان

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين، بلاغا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.
ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك


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