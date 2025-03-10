واشنطن تقرر إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الإثنين، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عقب مراجعة استمرت 6 أسابيع.

وأوضح روبيو أن البرامج الملغاة، التي شملت 5200 عقدًا بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات، لم تخدم المصالح الوطنية الأمريكية، بل أضرت بها في بعض الحالات.

وأكد أن البرامج المتبقية ستُدار بفعالية أكبر تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، وسط جدل حول تأثير هذا القرار على المساعدات الدولية.