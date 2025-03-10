بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

واشنطن تقرر إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية

منذ دقيقة واحدة
واشنطن تقرر إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الإثنين، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عقب مراجعة استمرت 6 أسابيع.
وأوضح روبيو أن البرامج الملغاة، التي شملت 5200 عقدًا بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات، لم تخدم المصالح الوطنية الأمريكية، بل أضرت بها في بعض الحالات.
وأكد أن البرامج المتبقية ستُدار بفعالية أكبر تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، وسط جدل حول تأثير هذا القرار على المساعدات الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:33

انفصال حارس مرمى برشلونة عن زوجته بفضيحة مدوية

12:26

الجغبير يشيد بحرص الاستهلاكية العسكرية على تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في اسواقها

12:21

نزوح أكثر من 6 آلاف شخص من الساحل السوري نحو لبنان

12:00

وفيات الاثنين 10-3-2025

11:51

فضّ مشاجرة في الزرقاء والقبض على عدد من المشاركين

11:47

الرفاعي : وثقنا اختفاء 1784 معتقلا فلسطينيا في سجون الأسد

11:32

59.20 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:29

جامعة البترا تجدد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأردني للكراتيه

10:51

بنك الإسكان يعزّز تواجده في موقعه الجديد في العبدلي مول

10:45

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

10:40

مخاطر اللعبة تحت المجهر .. هوس إشعال السلكة يجتاح الأردن

10:25

قرار بإلغاء تأشيرات وترحيل مؤيدي حماس من أميركا

وفيات
وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسف