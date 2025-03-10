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فضّ مشاجرة في الزرقاء والقبض على عدد من المشاركين

منذ 40 ثانية
فضّ مشاجرة في الزرقاء والقبض على عدد من المشاركين

وطنا اليوم:أوقفت شرطة الزرقاء مجموعة من الأشخاص اشتركوا في مشاجرة وقعت في الشارع العام، تخللها إطلاق نار في أحد أحياء الزرقاء، وفقاً لمصدر أمني.
وأكد المصدر الأمني عدم وقوع أي إصابات بين المواطنين نتيجة للمشاجرة.
وأشار المصدر إلى أن الأمن العام تحرك على الفور إلى مكان المشاجرة حيث تمكّن من فضّها والقبض على عدد من المشاركين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة


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