جامعة البترا تجدد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأردني للكراتيه

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وفد الاتحاد الأردني للكراتيه، برئاسة حسن مسعود، بحضور أمين السر المهندس وليد جمعة، وأمين الصندوق فراس حسونة، وعضو الاتحاد محمد العويمر.

وشارك في اللقاء من الجامعة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضة.

جاء تجديد الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة والاتحاد الأردني للكراتيه، وسبق للاتحاد تقديم ورشات عمل ودورات تدريبية لطلبة قسم الرياضة بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم من تعزيز قدراتهم في المجال الرياضي.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة البترا عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومن جانب الاتحاد الأردني للكراتيه رئيس الاتحاد حسن مسعود. وتنص الاتفاقية على تعزيز النشاط الرياضي في الجامعة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمسابقات الرياضية، إضافة إلى دعم الطلبة الموهوبين رياضيًا من خلال تقديم منح التفوق الرياضي، والتعاون في تطوير منظومة العمل الرياضي، إلى جانب توفير فرص لطلبة الجامعة للمشاركة في الأنشطة التطوعية لدى الاتحاد.

يهدف هذا التعاون إلى تمكين طلبة الجامعة من صقل مهاراتهم الرياضية والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتأهيلهم للاحتراف الرياضي.