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سموتريتش: ننشئ إدارة بوزارة الدفاع لتهجير الفلسطينيين من غزة

منذ دقيقة واحدة
سموتريتش: ننشئ إدارة بوزارة الدفاع لتهجير الفلسطينيين من غزة

وطنا اليوم:كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مساء الأحد عن استعدادات جارية لإنشاء إدارة في وزارة الدفاع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال سموتريتش -وهو يتولى أيضا منصب وزير دولة بوزارة الدفاع- خلال مؤتمر في الكنيست “نعمل على إنشاء إدارة للهجرة، ونستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، والميزانية لن تكون عائقا”.
وتابع زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف “قال لي مسؤولون في الإدارة الأميركية إنه لا يمكن السماح لمليوني شخص يكرهون إسرائيل بالبقاء على مسافة قريبة جدا من حدودكم”.
وأضاف “إذا قمنا بترحيل (تهجير) 5 آلاف شخص يوميا فسيستغرق الأمر عاما، اللوجستيات معقدة لأنك يجب أن تعرف من سيذهب وإلى أي بلد”.
وقال إن إسرائيل تعمل مع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لتحديد الدول التي ستستقبل المهجرين من غزة.
واعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة الثلاثاء الماضي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب الذي يروج منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وحولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم نحو 2.2 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.


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