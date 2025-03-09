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ال‏رئيس ‏السوري يعلن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي

منذ 23 ثانية
ال‏رئيس ‏السوري يعلن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي

وطنا اليوم_أعلن ال‏رئيس ‏السوري أحمد الشرع في كلمة مصورة حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي.

 

وقال الشرع في كلمته “لقد مرت بلادنا بتجارب مريرة وصعبة خلال السنوات الماضية، حتى نالت حريتها وحققت ثورة الشعب أهدافها، ثم تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى”.

 

وأضاف “اليوم، ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة، نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية، خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.


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