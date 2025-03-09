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الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين

منذ 29 ثانية
الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين

وطنا اليوم:أقام جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، مأدبة إفطار في الديوان الملكي الهاشمي لرؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي مؤسسات إعلامية.
وحضر مأدبة الإفطار سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي.
وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.


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