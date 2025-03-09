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تصعيد متواصل .. الاحتلال يقرر قطع الكهرباء عن غزة بشكل كامل

منذ 26 ثانية
تصعيد متواصل .. الاحتلال يقرر قطع الكهرباء عن غزة بشكل كامل

وطنا اليوم:قرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قطع الكهرباء عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، على حد قوله.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الخطوة التالية بعد قطع الكهرباء ستكون وقف إمدادات المياه عن شمال غزة.


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