بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

منذ 30 ثانية
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، خالد الفناطسة، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به نقابات العمال في خدمة قضايا العمال، مؤكداً حرص الحكومة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال خصوصاً في مجالات التدريب وتوفير الفرص المناسبة.
بدوره، ثمَّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال نهج الحكومة بالتواصل الدائم والمستمر مع مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز القضايا التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها في إطار الحرص على حماية العمال وأصحاب العمال، لافتاً إلى أن الاتحاد هو من أقدم الاتحادات حيث تأسس عام 1954.
ووجَّه رئيس الوزراء إلى دراسة عدد من القضايا التي تخصّ الاتحاد، مؤكِّداً دعم الحكومة للعمال والحرص على متابعة قضاياهم بشكل مستمر.
وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا

16:55

الملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

16:50

سورية.. إلغاء أكثر من 5.1 مليون بلاغ منع سفر

16:43

المحامي جمال محمد درس يكتب عن مجلس نقابة المحامين

16:19

بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر‎

16:08

الاقتصاد السوري يحتاج إلى عملة جديدة

16:02

نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان

15:50

أحمد أبو هزيم يكتب : هل تصبح الأغوار منطقة عازلة

15:48

منحة يابانية بقيمة 660,663 دولار أمريكي لمشروع تعزيز التعليم الأساسي في عمّان

15:41

لماذا رفعت وزارة الصحة الاجور الطبية

15:37

السيوف يكتب: أردن السيادة: حب الوطن الذي لا يُساء فهمه ولا يُطعن فيه

15:34

تكليف د. الخصاونة بمهام مدير عام المؤسسة التعاونية احتفاء باليوم العالمي للمرأة

وفيات
وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025