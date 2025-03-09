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لماذا رفعت وزارة الصحة الاجور الطبية

منذ دقيقتان
لماذا رفعت وزارة الصحة الاجور الطبية

وطنا اليوم:سؤال نيابي قدمه النائب عدنان مشوقة، هذا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. ما هي الأسباب التي دفعت وزارة الصحة الى رفع لائحة الأجور الطبية؟
2. لماذا لم يتم التنسيق والتوافق مع نقابة الأطباء بخصوص رفع لائحة الأجور الطبية؟
3. ما هي المعايير والأسس التي تم الاخذ بها لرفع الأجور؟ وكم هي نسبة الزيادة
4. من هي الجهات التي اجتمعت بها وزارة الصحة للخروج بهذا القرار؟
5. ما هي البدائل التي وفرتها وزارة الصحة للمواطنين الأردنيين الذين يعانون من الفقر والظروف المعيشية الصعبة؟
6. تزويدي بنسختين عن تفاصيل لائحة الأجور الطبية، (الحديثة والقديمة).
واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه


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