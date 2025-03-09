بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

السيوف يكتب: أردن السيادة: حب الوطن الذي لا يُساء فهمه ولا يُطعن فيه

منذ دقيقتان
السيوف يكتب: أردن السيادة: حب الوطن الذي لا يُساء فهمه ولا يُطعن فيه

وطنا اليوم:في عالم يتزايد فيه الضغط السياسي والاقتصادي، حيث تندثر فيه بعض المبادئ الأساسية لصالح المصالح المتغيرة، يظل الأردن ثابتًا في موقفه. في ظل هذا الصمود المستمر، يُواجه الأردن تحديات غير مسبوقة، لكنه، كما كان دائمًا، يرفض أن يُساوم على مواقفه أو يخضع للإملاءات التي تتعارض مع سيادته. في هذا السياق، يُطرح سؤال هام: هل يمكن أن يُعتبر حب الوطن شكلًا من العنصرية؟

الجواب بسيط للغاية: حب الوطن ليس عنصرية، بل هو حق طبيعي لكل إنسان. الحب العميق للأردن، الذي يعيشه كل أردني في قلبه، ليس مسألة استعلاء أو إقصاء، بل هو شعور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الوطنية وبالكرامة التي منحها هذا الوطن لشعبه. فالولاء للأردن، الذي يُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذا الكيان الذي قام عبر تاريخ طويل مليء بالتحديات والصراعات، هو تعبير عن التمسك بالثوابت الوطنية وليس رفضًا لأي جنسية أو ثقافة أخرى.

لكن مع الأسف، تحاول بعض الأطراف وضع معايير ضيقة لرؤية حب الوطن. حيث يُسحب اتهام العنصرية على أي تعبير عن الفخر بالوطن أو تمسك بالثوابت الوطنية. وهذا التفسير المضلل يُعدُّ تقليلاً من قيمة الوطنية والاعتزاز بالوطن. من يظن أن الحب الصادق للوطن يمكن أن يتحول إلى مشكلة، فإنما يخطئ في فهم جوهر الانتماء ذاته.

الأردن، الذي تميز بإرثه التاريخي وواقعه السياسي الاستراتيجي، ظل ثابتًا في مواقفه الوطنية. لم يكن يومًا تابعًا لأحد، بل كان ولا يزال دولةً تصنع قراراتها بما يتناسب مع مصلحتها العليا. حينما انطلقت الاضطرابات في العديد من أنحاء المنطقة، صمد الأردن بكل عزيمة، محافظًا على سيادته، ومستمدًا قوته من مواقفه السياسية الثابتة التي لا تقبل المساومة.

ولا ينبغي لأحد أن يُحاول تشويه هذه السيادة بإطلاق تهمٍ فارغة، لا أساس لها من الصحة. فالأردن ظل قادرًا على رسم سياسته بعناية، متبعًا منهجًا دبلوماسيًا يراعي المصلحة الوطنية أولًا وأخيرًا. ما من أحد يستطيع أن يشكك في حق الأردنيين في حب وطنهم والاعتزاز به، مهما كانت الظروف.

في النهاية، الأردن ليس مجرد بقعة جغرافية، بل هو رمزٌ سيادي قوي يرفض كل محاولات التقليل من شأنه أو المساومة على استقلاله. ولن يكون هناك أحد يقدر على المساس بالهوية الأردنية أو جعلها موضع شك. حب الوطن في الأردن ليس عنصرية، بل هو جزء من هوية شعبٍ ظل يرفع علمه عاليًا، ويصون كرامته، ويرفض أن يُستَبدل.

بقلم : ابراهيم السيوف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:34

تكليف د. الخصاونة بمهام مدير عام المؤسسة التعاونية احتفاء باليوم العالمي للمرأة

14:51

الاحتلال يقتحم المصلى القبلي للمسجد الأقصى ويستولي على مكبرات الصوت

14:42

مباحثات أردنية تركية قبيل انعقاد اجتماع سوريا ودول الجوار

14:33

التربية تعلن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2025

14:28

35 % نسبة تدخين السجائر المصنعة في الأردن

14:21

اشتباكات عنيفة بريف اللاذقية والداخلية تدفع بتعزيزات إلى طرطوس

13:03

وفيات الأحد 9-3-2025

12:53

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن درعا والسويداء

12:39

انخفاض الطلب على الدواجن مقارنة ببداية شهر رمضان

12:34

حرائق ضخمة تتسبب بإغلاق طرق وإجلاء قاعدة عسكرية في لونغ آيلاند

12:26

مزارعون يوقفون التوريد للسوق المركزي احتجاجا على استيراد البطيخ والكلمنتينا

12:16

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة أبو رمان

وفيات
وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025