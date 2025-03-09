تكليف د. الخصاونة بمهام مدير عام المؤسسة التعاونية احتفاء باليوم العالمي للمرأة

وطنا اليوم:كلَّف مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، مديرة وحدة العلاقات العامة الدكتورة المهندسة نادية الخصاونة، للقيام بمهامه لليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عامٍ؛ تكريماً لكافة الزميلات في المؤسسة، وتقديراً لجهودنَّ في خدمة القطاع التعاوني، وتعبيراً عن مدى الاعتزاز والفخار بدور المرأة الأردنية في تولي زمام المسؤولية بما يخدم الأردن .

وأكد أن تكليف الزميلة الخصاونة بتولي مهام المدير العام بهذه المناسبة العالمية يُجسد أسمى معاني التقدير الذي تحظى به المرأة الأردنية، لا سيما وأنها تقف إلى جانب الرجل على ذات السواء، مضيفاً أن المؤسسة التعاونية تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تعزيز مكانة المرأة على صعيد القيادة والعمل للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

وقال الشلبي إن تكريم المرأة الأردنية متواصل على الدوام ولا يقف عند هذه المناسبة العالمية للإحتفال بها، فالأردن بقيادته الهاشمية عمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات، سياسياً، وإقتصادياً وإجتماعياً، في سبيل تعزيز وجودها في مواقع قيادية متقدمة لما تمتلكه من قدرات على المساهمة في البناء والعطاء في خدمة الوطن والشعب.

بدورها، أعربت الخصاونة عن مدى تقديرها لهذه اللفتة الكريمة بتكليفها للقيام بمهام المدير العام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدةً في الوقت ذاته اعتزازها بهذه الثقة التي تعبر عن مدى اهتمام الإدارة العليا في المؤسسة بالمرأة ضمن بيئة العمل.

واعتبرت هذه اللفتة الكريمة تأكيداً على ريادية المرأة الأردنية أينما حلَّت، لِما تتمتع به من إمكاناتٍ تؤهلها لتحمل أعباء المسؤولية في مواقع الخدمة العامة، ولقدرتها على تولي المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب وبإقتدار