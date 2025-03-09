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انقطاع الاتصالات والإنترنت عن درعا والسويداء

منذ 30 ثانية
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن درعا والسويداء

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” اليوم الأحد، عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء، إثر انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق.
وأوضح مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أن انقطاع الكبل ‏الضوئي الرابط بين درعا ودمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات ‏والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء. ‏
وأشار الحريري في تصريح لـ سانا إلى أن هذه الحادثة تأتي نتيجة تعديات ‏متكررة على البنية التحتية للاتصالات، والتي أدت إلى قطع الكبل الضوئي ‏الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية.‏
وأكد الحريري أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل ‏على مدار الساعة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن العودة ‏إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل ‏كامل. ‏
وأضاف الحريري: إن هذه الحوادث تضر بالمواطنين وتؤثر على استمرارية ‏الخدمات الأساسية، داعياً إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات ‏لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت على نحو دائم وفعال.‏


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