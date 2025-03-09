انخفاض الطلب على الدواجن مقارنة ببداية شهر رمضان

وطنا اليوم:أكد امين سر الاتحاد النوعي لمربي الدواجن خالد قاسم بأن الطلب على الدواجن بشقيها اللحوم الطازجة و دجاج النتافات قد شهدت انخفاضا لا يقل عن ٣٠٪ مقارنة ببداية الشهر الفضيل.

ولفت قاسم الى أن اسعار بيع لحوم الدواجن الطازجة تشهد عروضا مخفضة في عدد كبير من محلات التجزئة و المولات وصلت الى دينارين للكيلوغرام، في حين بلغت اسعار الحد الاعلى ٢،٣٥ دينار للكيلوغرام في الاماكن التي لم تطرح عروضا تسويقية.

و بخصوص دجاج النتافات اضاف قاسم بأن الاسعار شهدت انخفاضا ملحوظا حيث وصلت الى مستويات ١،٦٠ دينار في حين بلغت الحدود العليا ١،٧٥ بعد ان وصلت ملاحظات الى الاتحاد النوعي عن وصولها بداية الشهر الفضيل الى دينارين خصوصا في محافظات الشمال.

و لفت قاسم الى ان شهر رمضان الحالي يشهد توفرا كبيرا لسلعة الدواجن و ذلك في ضوء التنسيق و التخطيط المسبق ما بين الاتحاد النوعي لمربي الدواجن و وزارتي الصناعة و الزراعة قبل شهر رمضان بثلاثة اشهر.

يذكر ان عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات، فيما تتوزع المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي يبلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت 85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد بلغ 278 مزرعة.

أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته 4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن