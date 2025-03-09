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حرائق ضخمة تتسبب بإغلاق طرق وإجلاء قاعدة عسكرية في لونغ آيلاند

منذ 45 ثانية
حرائق ضخمة تتسبب بإغلاق طرق وإجلاء قاعدة عسكرية في لونغ آيلاند

وطنا اليوم:اندلعت حرائق غابات سريعة امس (السبت)، في مساحة واسعة من لونغ آيلاند بولاية نيويورك، حيث ساعدت الرياح العاتية في انتشارها، مما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء، وإجلاء قاعدة عسكرية، وإغلاق طريق سريع رئيسي.
وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة «باين بارينز»، وهي منطقة مشجرة تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وفي بيان لها، أكدت هوشول أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر طائرات مروحية، ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية.
وأضافت: «سلامة المواطنين أولويتي القصوى، وأنا ملتزمة ببذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونغ آيلاند».
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.


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