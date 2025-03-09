بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية

منذ 7 ثواني
طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية

وطنا اليوم:يواجه الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، معضلة الطلاق المحتمل، من زوجته ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين، والذي قد يكلف ثروة عملاقة.
وأشار تقرير من موفع “رادار أونلاين”، أن الفجوة تتسع بين كلوني وأمل، بسبب انشغال كل منهما في أعماله المنفصلة.
وتأزم الموضوع بعد قرار كلوني بالبدء في تمثيل مرسحية جديدة له على مسرخ برودواي في نيويورك، بينما تصر أمل على ممارسة مهنة تدريس المحاماة في جامعة أوكسفورد في بريطانيا.
وقال التقرير أن العلاقة البعيدة قد تؤدي إلى طلاق قريب، بعد 11 عاما من الزواج.
وقد يكلف الطلاق جورج كلوني مشات الملايين من الدولارات، قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقا لتقارير سابقة نشرت قبل أعوام.
وللزوجين طفلين توأم، إيلا وأليكساندر، بعمر 7 أعوام، وهما يقيمان مع والدتهما في أوكسفوردشاير في بريطانيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:59

مايكروسوفت تنهي حقبة سكايب بعد أكثر من عقدين على إطلاقه

11:54

27 % ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد خلال شهرين

11:44

الاتحاد الأردني للمبارزة يقيم إفطاراً رمضانياً

11:36

احتياطي الذهب يرتفع 506 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي

11:17

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن ‎

11:13

أورنج الأردن تطلق جائزة ملهمة التغيير بنسختها الرابعة

11:10

تداعيات كارثية لإنهاء خدمات العاملين دون ضوابط قانونية

11:08

الاردن يختتم مشاركته في معرض برلين السياحي 2025 بتوقيع اتفاقيات طيران عارض مع عدد من الدول

10:42

قطر تحذّر من كارثة مائية بالخليج إذا تعرضت منشآت إيران النووية لهجوم

10:14

مخاطر وحوادث وكلف باهظة جـراء سرقة مناهـل تصريـف الأمطار

10:06

الإسكان يوقع وثيقة قرض تجمع بنكي لشركة مشروع الناقل الوطني

10:02

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة الدبلومات التدريبية

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير