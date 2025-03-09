بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

منذ 22 ثانية
أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

وطنا اليوم:يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة بالتهنئة والتبريك من المرأة العاملة في الجامعة أكاديمياً وإداريا ًومن طالبات الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
كما يهنئون بهذه المناسبة المرأة الاردنية والمرأة في كل مكان ، على دورها الهام في شتى مناحي الحياة، ويخصون بالتهنئة النساء اللواتي غيّرن شكل العالم، ووضعن بصمات الإبداع في مجالات متعددة ونجحن بأدوارهن في شتى المواقع .
كل عام وأنتن جميعا بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:42

واشنطن: لم نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

09:35

مفوضية اللاجئين: الأردن يحصل على 15% من احتياجاته التمويلية

09:23

رسائل الفجر .. الشرع يدعو السوريين للوحدة

09:15

بلدية الكرك تضبط طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

23:49

القيادات النسائية في مادبا/الفيصلية انموذجا يحتذى به

20:22

الضريبة تصرف رديات 22 ألف مكلف

19:12

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية

18:04

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

17:17

ولي العهد يهنئ الأردنيات باليوم العالمي للمرأة: كل عام وأنتن شريكات رفعتنا

16:12

ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنسبة 21.2%

16:07

عاجل: توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل

15:16

المتقاعدين العسكريين” تؤجل أقساط السلف لشهر آذار

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير