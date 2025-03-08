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ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنسبة 21.2%

منذ 30 ثانية
ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنسبة 21.2%

وطنا اليوم_زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 21.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

 

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لنحو 222 مليون دينار، مقابل 183 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 

زيادة في عدد شهادات المنشأ

 

ووفقا للمعطيات، ارتفع كذلك عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الفترة ذاتها بنسبة 32.2%، وصولا إلى 4487 شهادة، مقابل 3394 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

 

أكبر الدول المستوردة

 

سوريا: جاءت في المرتبة الأولى بعدد 1072 شهادة، وبقيمة بلغت نحو 12 مليون دينار.

 

العراق: جاء ثانيًا من حيث عدد شهادات المنشأ بـ 477 شهادة، لكنه كان الأعلى من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة الصادرات إليه 96 مليون دينار، مما جعله على قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة.

 

سويسرا: بلغ عدد شهادات المنشأ إليها 6 شهادات فقط، لكن بقيمة 26 مليون دينار.

 

مصر: حصلت على 125 شهادة، بقيمة 15 مليون دينار.

 

الإمارات: بلغ عدد الشهادات الموجهة إليها 380 شهادة، بقيمة 14 مليون دينار.

 

 

توزيع الصادرات حسب نوع المنتجات

 

المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي): 104 ملايين دينار.

 

المنتجات الصناعية: 52 مليون دينار.

 

المنتجات الزراعية: 19 مليون دينار.

 

المنتجات ذات المنشأ العربي: 16 مليون دينار.

 

باقي الصادرات توزعت على منتجات أخرى.

 

 

أهمية شهادة المنشأ

 

شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين. وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعرفة الجمركية الخاصة بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

 

دور غرفة تجارة عمان في إصدار شهادات المنشأ

 

تصدر غرفة تجارة عمان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

 

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2

009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

 


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