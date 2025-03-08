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تجارة عمان تقرر فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد

منذ 3 ساعات
تجارة عمان تقرر فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد

وطنا اليوم-عمان- قرر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان دراسة فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد تعود ملكيته وادارته للغرفة، لخدمة منتسبيها من قطاعات التجارة والخدمات والأعمال الزراعية الراغبين بالتصدير للسوق العراقية.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الغرفة ستجري دراسة معمقة وشاملة وسريعة لهذا المشروع لضمان نجاح الهدف من وراءه وضمان استمراره، مؤكدا إن العراق يعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وهناك فرص واعدة داخل أسواقه لمختلف قطاعات الشركات الأردنية.

 

واضاف ان تجارة عمان تسعى من فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد إلى مساعدة منتسبيها الراغبين في دخول السوق العراقية من خلال عرض المنتجات او توفير المعلومات والبيانات التي تخص قطاع التجارة والخدمات والأعمال الزراعية القائمة بالمملكة.

 

وذكر إن افتتاح المكتب يأتي توثيقا للروابط الأخوية وتعزيزا للتواصل وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتسهيل التبادل التجاري والمنافع المشتركة وبما يحقق مصالحهما.

 

وبين أن أهم المنتجات الأردنية التي تملك فرصة قوية بالسوق العراقية تتركز بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمالي والمصرفي وتصدير الخضار الفواكة والنقل والملاحة والخدمات اللوجستية والسياحة وتجارة السيارات والإسكان والإنشاءات واعادة التصدير لسلع عديدة مثل المواد الغذائية والذهب والسيارات والآليات وغيرها من السلع .

 

واشار الحاج توفيق إلى ان المكتب التجاري يعتبر فرصة قوية للتشبيك بين القطاعين التجاري الأردني والعراقي وإقامة شراكات تجارية مشتركة، كما سيكون منصة لترويج الفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والقطاعات التي ركزت عليها.

 

ولفت إلى إن الغرفة ستعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالاستثمار بالأردن من ناحية الفرص الاستثمارية والحوافز التي يمنحها قانون البيئة الاستثمارية وكل ما يحتاجونه أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين من معلومات عن الاستثمار والتجارة بالمملكة.

 

وشدد الحاج توفيق على العلاقة القوية التي تربط غرفة تجارة عمان مع نظيرتها غرفة تجارة بغداد، مؤكدا إن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين واقامة نشاطات مشتركة .

 

وبين أهمية وضع خطة عمل استراتيجية بين الغرفتين خلال المرحلة المقبلة، وتوفير قاعدة معلومات عن الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين بمختلف القطاعات، وأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تكاملية.

 

ووقعت غرفتا تجارة عمان وبغداد، عام 2023، مذكرة تفاهم لتشجيع وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الأردن والعراق.


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