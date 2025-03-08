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الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

منذ 5 ساعات
الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

وطنا اليوم_أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا والتي تستهدف القوات الأمنية.

 

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها “التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق”.

 

كما جددت “دعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

 

وأكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف مجلس التعاون إلى جانب سوريا في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار شعبها


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