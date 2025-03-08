سانا: قوات الأمن العام تتصدى لهجوم مسلح على المشفى الوطني باللاذقية

وطنا اليوم _ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلا عن مصدر أمني في اللاذقية، أن فلول النظام السابق، شنت هجوما استهدف المشفى الوطني بالمدينة، وتقوم قوى الأمن العام بالتصدي له.

وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.

وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محتفظة اللاذقية، واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى عدة، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.

وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى “درع الساحل” سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري وعدد من البلدات المجاورة.

وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في المدن والقرى، وسجل توجه أرتال مدججة بالسلاح والعتاد الثقيل إلى الساحل.