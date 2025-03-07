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فاتورة التقاعد الحكومي تتجاوز 1.69 مليار دينار

منذ 9 ثواني
فاتورة التقاعد الحكومي تتجاوز 1.69 مليار دينار

وطنا اليوم:بلغ إجمالي قيمة فاتورة التقاعد لعام 2024، أكثر من 1,697 مليار دينار، ليرتفع بنسبة 2.2% عن الإجمالي المسجل في عام 2023 بحسب النشرة الشهرية المالية لشهر كانون الثاني من العام 2025، الصادرة عن وزارة المالية.
وأظهرت النشرة، ارتفاع قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال العام الماضي، بنسبة 1.3% لتصل إلى 1,438 مليار دينار تقريبا، عن قيمتها في العام الذي سبقه
كما ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، في عام 2024، بنسبة 8% تقريبا، عن قيمتها في عام 2023، لتصل إلى 259 مليون دينار.
وبحسب النشرة، وصل مجموع عدد المتقاعدين في العام الماضي إلى 405,931 آلاف متقاعد، بارتفاع طفيف نسبته 0.07% عن مجموع عدد المتقاعدين في عام 2023.
وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، في عام 2024 إلى 260,844 متقاعدا، لينخفض 2% في المئة تقريبا، عن عام 2023.
في حين بلغ عدد الورثة، للعام الماضي 145,087 متقاعدا، بارتفاع نسبته 4% عن العام الذي سبقه


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