بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أكثر من 70 قتيلا.. ماذا يجري في غرب سوريا؟

منذ 12 ثانية
أكثر من 70 قتيلا.. ماذا يجري في غرب سوريا؟

وطنا اليوم:حذرت تركيا والسعودية، اليوم الجمعة، من تفاقم العنف في سوريا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في اللاذقية ومحيطها بين القوات الأمنية السورية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلا. وأكدت الدولتان دعمهما للحكومة السورية الانتقالية، مشددتين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد مستقبل البلاد.
وقال قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن “أعدمت” 52 شخصا في محافظة اللاذقية الساحلية، حيث تخوض عناصرها اشتباكات غير مسبوقة مع مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأورد المرصد أن “قوات الأمن أقدمت على إعدام 52 شاباً ورجلاً علوياً قي بلدتي الشير والمختارية، في ريف اللاذقية”، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تحقق المرصد من صحتها، وشهادات حصل عليها من عدد من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم.
ويأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ قوات الأمن السورية، صباح اليوم الجمعة، عمليات تمشيط واسعة في غرب البلاد، غداة خوضها اشتباكات غير مسبوقة ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، أوقعت أكثر من 70 قتيلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويشكّل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا، أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع منذ وصوله إلى دمشق، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة في محافظات عدة، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:43

ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية

15:21

الفتاة المتغيّبة تسلّم نفسها لمركز أمن طارق

15:12

تمديد ساعات الدوام في مركز حدود جابر ساعتين إضافيتين اعتبارا من الأحد

14:44

شاعـــر القـــــدس

14:37

لأول مرة.. 800 إسرائيلي يدخلون أراضي لبنان لزيارة قبر حاخام

14:29

آلاف الفلسطينيين يصلون الجمعة بالأقصى وسط قيود إسرائيلية مشددة

14:22

الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجانب الفلسطيني

14:19

منع التهجير وإعادة التعمير في القمّة العربية

14:16

زيلينسكي وويتكوف إلى السعودية لمباحثات حول الحرب بأوكرانيا

14:03

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشهيد الملك المؤسس

13:59

الأرصاد تدعو المواطنين في الأغوار الجنوبية إلى الابتعاد عن مجاري السيول

13:53

رئيس أركان الاحتلال الجديد يقرر اقالة دانيال هغاري من منصبه

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير