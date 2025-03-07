أكثر من 70 قتيلا.. ماذا يجري في غرب سوريا؟

وطنا اليوم:حذرت تركيا والسعودية، اليوم الجمعة، من تفاقم العنف في سوريا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في اللاذقية ومحيطها بين القوات الأمنية السورية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلا. وأكدت الدولتان دعمهما للحكومة السورية الانتقالية، مشددتين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد مستقبل البلاد.

وقال قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن “أعدمت” 52 شخصا في محافظة اللاذقية الساحلية، حيث تخوض عناصرها اشتباكات غير مسبوقة مع مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأورد المرصد أن “قوات الأمن أقدمت على إعدام 52 شاباً ورجلاً علوياً قي بلدتي الشير والمختارية، في ريف اللاذقية”، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تحقق المرصد من صحتها، وشهادات حصل عليها من عدد من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم.

ويأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ قوات الأمن السورية، صباح اليوم الجمعة، عمليات تمشيط واسعة في غرب البلاد، غداة خوضها اشتباكات غير مسبوقة ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، أوقعت أكثر من 70 قتيلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشكّل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا، أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع منذ وصوله إلى دمشق، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة في محافظات عدة، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.