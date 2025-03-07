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الأرصاد تدعو المواطنين في الأغوار الجنوبية إلى الابتعاد عن مجاري السيول

منذ 35 ثانية
الأرصاد تدعو المواطنين في الأغوار الجنوبية إلى الابتعاد عن مجاري السيول

وطنا اليوم:دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين في الأغوار الجنوبية والمناطق المنخفضة، إلى الابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه حفاظًا على سلامتهم.
وتشهد أغلب مناطق المملكة منذ الأربعاء الماضي هطولًا مطريًا غزيراً أحياناً في المناطق الجنوبية، مما أدى إلى جريان السيول في المناطق المنخفضة، والأغوار الجنوبية صباح اليوم الجمعة.
وأكدت الأرصاد ضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة من الجهات الرسمية.
وأشارت في تقريرها الصباحي، إلى أن المملكة ستبقى اليوم الجمعة، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث سيكون الطقس باردًا وغائما جزئيًا إلى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من الأمطار على فترات متباينة في العديد من مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في شرق المملكة.


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