حكومة الاحتلال تصدر قرارات للحد من المصلين بالأقصى

وطنا اليوم:أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على توصية الأجهزة الأمنية تحديد عدد المصلين من الضفة في المسجد الأقصى.

وبحسب الرئاسة، فإن القرار يسمح بدخول عدد محدود من سكان الضفة إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة من رمضان.

وأشارت إلى أن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا من معابر مخصصة بعد فحص أمني تام.

ومع حلول شهر رمضان المبارك حرصت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على الوجود والانتشار بين المصلين في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، خاصة خلال صلوات الفجر والعشاء والتراويح، وهو الانتشار الذي حرصت على تكريسه منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 أثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع.

ويشاهد عناصر راجلة من قوات الاحتلال تتجول في الساحات، لكنها تكثف وجودها عند البوائك وخاصة تلك المطلّة على المصلى القبلي الذي ذاع صيته خلال رمضان في الأعوام الماضية بالتصدي لاقتحامات المستوطنين، والحرص على تثبيت عبادة الاعتكاف فيه منذ بداية الشهر وهو ما منعه الاحتلال بالقوة.