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التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم

منذ 48 ثانية
التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم

وطنا اليوم:قال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، الخميس، إن وزارة التربية تولي جل اهتمامها لأن تكون البيئة التربوية في المدارس بيئة آمنة للحفاظ على سلامة الطلبة، وهو من أولويات الوزارة.
وقال المساعفة، إنه سينعقد مجلس ضبط للطلبة الذين أشعلوا النار بزميلهم في مدرسة خالد بن الوليد التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة، مؤكدا أن عقوبتهم تصل إلى الفصل من التعليم، وفق المملكة.
وبين المساعفة أن تعليمات الانضباط الطلابي هي تعليمات رادعه، حيث أشارت المادة 11من التعليمات إلى أن كل من يرتكب جرم إشعال الحرائق أو القيام بمثل هذه السلوكات، تصل عقوبتهم إلى الفصل من التعليم بتوصية من مجلس الضبط وتنسيب من مدير التربية والتعليم ليصار إلى اتخاذ القرار من قبل وزارة التربية.
وأشار المساعفة إلى أن عدد مجالس الضبط التي عقدت في المدارس منذ بداية السنة الدراسية بلغت 676 مجلس ضبط، وهو ما يدل على أن المدارس ومديريات التربية تقوم بتفعيل تعليمات الانضباط الطلابي، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات التأديبية التي تمنع تكرار مثل هذه الحادثة في المدارس مستقبلا وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة


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