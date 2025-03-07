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الأردن يستضيف اجتماعًا لدول الجوار السوري الأحد المقبل

منذ 5 دقائق
الأردن يستضيف اجتماعًا لدول الجوار السوري الأحد المقبل

وطنا اليوم:تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية الأحد المقبل اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.
وقال السفير القضاة إن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.


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