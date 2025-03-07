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مقتل 22 شخصا في مواجهات دامية بين عصابات المخدرات في الإكوادور

منذ 17 ثانية
مقتل 22 شخصا في مواجهات دامية بين عصابات المخدرات في الإكوادور

وطنا اليوم:لقي 22 شخصًا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، الخميس، في مواجهات عنيفة بين عصابات متنافسة للاتجار بالمخدرات في مدينة غواياكيل جنوب غرب الإكوادور، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة في بيان أن الجرحى نُقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت بين فصيلين متناحرين داخل عصابة “لوس تيغيرونيس”، إحدى أقوى عصابات المخدرات في البلاد.
وتشهد الإكوادور تصاعدًا غير مسبوق في العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، إذ تنشط أكثر من 20 منظمة مرتبطة بكارتلات دولية، ما دفع حكومة الرئيس دانييل نوبوا إلى تصنيفها كـ”منظمات إرهابية”.
وتحولت الإكوادور إلى ساحة صراع عنيف بين تجار المخدرات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، ومن موانئها المطلة على المحيط الهادئ.
وقفز معدل جرائم القتل في البلاد من 6 جرائم لكل 100 ألف نسمة في 2018 إلى 38 جريمة في 2024، بعد أن سجل 47 جريمة لكل 100 ألف في 2023، وهو معدل قياسي.
ويشكل التصدي للجريمة المنظمة أولوية للرئيس نوبوا، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 13 أبريل المقبل، حيث أعلن حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، ونشر الجيش في الشوارع، كما كشف في فبراير عن نيته طلب دعم عسكري من “دول حليفة” لمكافحة “إرهاب المخدرات”.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية، فإن 73% من إنتاج الكوكايين العالمي يمر عبر الإكوادور، فيما تمكنت السلطات من ضبط كمية قياسية من المخدرات بلغت 294 طنًا في 2024، مقارنة بـ 221 طنًا في 2023.


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