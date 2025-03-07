الاحتلال يقتحم نابلس ومدنا أخرى بالضفة ويرسل تعزيزات عسكرية إلى جنين

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر الخميس وفجر اليوم الجمعة مدينة نابلس وعدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين وبدأت في هدم العديد من المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال حارة الشيخ مسلم في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى جانب أحياء أخرى في البلدة، وداهمت عدة منازل فيها، وداهمت مسجدي الساطون وعجعج خلال اقتحام البلدة القديمة.

وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

وقالت كتائب “شهداء الأقصى-طلائع التحرير-نابلس” إن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ويستهدفون قوات المشاة والآليات بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها في محيط البلدة القديمة. في حين سُمع دوي انفجار في البلدة القديمة تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

جنين

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مدينة جنين شمال الضفة من الحواجز المحيطة بها، وهدمت عددا من المنازل في مخيم جنين وأحرقت بيتا داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أن عمليات التهجير القسري التي نفذتها قوات الاحتلال طالت أكثر من 20 ألف فلسطيني نزحوا وتوزعوا على قرابة 39 بلدة وهيئة محلية ومركزا للإيواء في محافظة جنين، وأكد شهود عيان أن مخيم جنين بات شبه فارغ من السكان.

وتشهد جنين حصارا متواصلا منذ 45 يوما ضمن ما أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية السور الحديدي العسكرية شمال الضفة الغربية.

من جهتها ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عمليات الاحتلال أوقعت 30 شهيدا وعشرات الجرحى وأسفرت عن اعتقال المئات.

وحذرت اللجنة من تنفيذ الاحتلال مخططا لتغيير معالم المخيم إثر التدمير الممنهج لأكثر من 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

وإلى جانب نابلس وجنين اقتحمت آليات جيش الاحتلال قرية يبرود شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مخيم الفوار ومدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واقتحمت المدينة من الحاجز الجنوبي.

سياسة هدم المنازل

على صعيد متصل بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم 17 مبنى بعد إخلائها قسرا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وكانت أخطرت أمس عائلات فلسطينية تسكن هذه المنازل بإخلائها، ومنحتهم 3 ساعات فقط لأخذ بعض المقتنيات.

من جانبها قالت اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، إن المنازل المستهدفة تقع في حارة المنشية، وإن الإخلاء يأتي استكمالا لمخطط نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، بذريعة شق طريق جديد.

وأكدت اللجنة أن المخيم يشهد يوميا حركة نزوح كبيرة خصوصا في حارات المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، وأن عدد النازحين قسرا فاق 9 آلاف.

اعتداءات المستوطنين

على صعيد آخر، أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، على اقتلاع وتدمير نحو 100 شجرة زيتون في قرية حارس، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لما نقلته وكالة وفا الرسمية عن مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا منطقة أبو العلا، حيث قطعوا الأشجار في مساحة 20 دونما مملوكة للمواطن خالد عقل، وسرقوا أدوات زراعية وخزانات مياه.

وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي هذا السياق وثقت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة” (غير حكومية)، 187 انتهاكا نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في التجمعات البدوية بالضفة الغربية خلال فبراير/شباط 2025.

وأوضحت أنها وثقت 39 انتهاكا في الخليل (جنوب)، و18 في بيت لحم (جنوب)، و7 انتهاكات في نابلس (جنوب)، و21 انتهاكا في أريحا والأغوار (شرق)، و33 في طوباس (شمال)، و21 في محافظة رام الله (وسط)، و21 انتهاكا في سلفيت ومثلها في قلقيلية (شمال)، و6 انتهاكات في القدس.

تشجيع المستوطنين

وفي إطار متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد للمستوطنين بالضفة الغربية أن عليهم أن يتصرفوا تماما مثل سلوك الجيش في غزة من خلال إجلاء السكان وتنظيف المنطقة وتدمير ما سماه البنية التحتية للإرهاب.

كما نقلت الصحيفة عن إسرائيل جانز رئيس مجلس “يشع” للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة أنه كان يضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتطبيق تكتيكات جيش الاحتلال في غزة على الضفة الغربية لاستئصال ما تصفها الصحيفة بـ”البنية التحتية الإرهابية المزدهرة الممولة من إيران” وفق قوله.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العملية العسكرية في الضفة الغربية هي الكبرى من نوعها هناك منذ عقود وإنها ضرورية لدحر الوجود المسلح المتزايد في مدن جنين وطولكرم ونابلس.