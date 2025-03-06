القضاة يتوقع انخفاض أسعار الدجاج ويكشف سبب ارتفاع الخيار

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، إن أسعار الدجاج عادت لاستقرارها ضمن المستويات السعرية الطبيعية، مشيرا إلى أن الأسعار تجاوزت أزمة بداية شهر رمضان والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا على بعض أصناف السلع نتيجة زيادة الطلب عليها.

وبين القضاة، أنه في بعض المحال يباع كيلو الدجاج الطازج بدينارين.

وأشار إلى أنه وبناء على التقارير اليومية التي ترد من لجان الرقابة على الأسواق فإن سعر كيلو الدجاج في النتافات يباع بحدود 1.65 و1.75، بينما يباع كيلو الدجاج الطازج بين 2.25 و2.35 ويباع في بعض المحال بدينارين.

وأكّد أن الأيام القليلة القادمة والمتبقية من رمضان ستشهد انخفاضا أكثر على الأسعار نتيجة استقرار الطلب مقارنة بالأيام الأولى للشهر.

وأوضح القضاة أن الكميات الواردة من الخضار والفواكه إلى السوق المركزي أعلى من حجم الاستهلاك.

ولفت الوزير إلى أن بعض الأصناف الخضرية كالكوسا والخيار شهدت ارتفاعا نتيجة موجات الصقيع التي تأثّرت بها بعض المناطق الزراعية، مؤكدا أن أسعار الخضار بالمجمل ضمن المستويات الطبيعية.

وتفقد الوزير، اليوم الخميس عدداً من الأسواق والمحلات التجارية والمولات داخل العاصمة عمان حيث اطلع على حركة التسوق وتوفر السلع الغذائية والسلع الرمضانية.

وجال م. القضاة يرافقه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق وعدد من مسؤولي الوزارة في أجنحة المحلات التجارية والأسواق التي زارها واستفسر من المتسوقين عن وفرة السلع وأسعارها وتعدد الخيارات من ذات السلع.

كما استمع الى شرح من أصحاب المنشآت التجارية عن وفرة السلع والمخزون الغذائي وكذلك واقع الأسعار.

وأكد م. القضاة أن الوزارة حرصت وبتشاركية مع القطاعين العام والخاص لأجل تعزيز المخزون الغذائي وتلبية ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل حيث تتوفر كافة السلع لفترات كفاية وتزيد عن الحدود الآمنة من كل منها.

وقال ان الحكومة اتخذت اجراءات مسبقة للحد من الضغوط التضخمية في الأسواق وضمان استقرار السلع وبالشكل الذي يخفف الكلف على القطاع الخاص ومن ذلك تخفيض أجور التخزين لدى شركة الصوامع بنسبة تصل الى 40% واعفاءات من الرسوم والضرائب بالنسبة للسلع المستوردة والمرتبطة بأجور الشحن الى جانب منع تصدير وإعادة تصدير سلع غذائية أساسية وغير ذلك.

وقال م. القضاة أن الوزارة تواصل حملات الرقابة المكثفة على الأسواق في كافة المحافظات مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار أي سلعة ترتفع بشكل غير مبرر.