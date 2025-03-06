بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الكوفحي يكتب: زراعة الخير

6 مارس 2025
الكوفحي يكتب: زراعة الخير

 

رمضانيات ٣١)

وطنا اليوم_ بقلم الدكتور_نبيل_الكوفحي

عمل الخير يتسع كثيرا بحيث لا يمكن حصره بأنواع محددة، وهو انعكاس لحقيقة الإيمان، ومقياس اخلاقي لتقدم البلدان و الحضارات. مستمر متجدد لا يحده زمان ولا مكان ولا حال، يقول تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).

مفهوم العبادة في الاسلام واسع ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المعروفة فاستحضار النية الخالصة لله والاجتهاد في حسن اداء الاعمال، يسجل ذلك في ميزان الحسنات، لقوله صلى الله عليه وسلم ( انما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرؤ ما نوى).

 

جاء الربط القراني بين اهم شعائر العبادات ؛ الصلاة وفعل الخير جليا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) له دلالة واضحة؛ أي ان فعل الخير عبادة مطلوبة، ومثوبتها عند الله فلاحا ونجاحا.

في إشارة الرسول – صلى الله عليه وسلم – الى عمل خير جماعي قبل الاسلام ايضا دلالة على وجوبه حتى مع غير المسلمين ان تحققت فيه المصلحة العامة للناس: ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت … )

 

في رمضان اجواء نفسية مساعدة على استجابة الناس لفعل الخير، واستدامته لاحقا؛ فمن بذل الصدقات، وإصلاح ذات البين، وبناء المساجد، لكننا ينبغي ان لا نتوقف عند هذا والذي غالبه يقوم على انفاق المال فقط، فالجهد والعمل الطوعي ايضا من فعل الخير:

فالحفاظ على البيئة ونظافة الطرقات والأماكن العامة،

وتخفيف أزمات المرور والإفساح في وقوف المركبات،

والحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ عن المخالفين، والإبلاغ عن العبث ومرتكبي الجرائم والسلوكيات المنحرفة، والتعاون بين كل سكان حارة أو حي لحل مشكلاتهم،

والتبرع بتجميل المدينة وبناء المرافق العامة وزراعة الاشجار في الاماكن العامة وغيرها كثير، كلها أعمال خير مطلوبة.

وهي ليست وظيفة البلديات او المؤسسات الرسمية فحسب بل مطلوبة من المجتمع ومؤسساته الاهلية

 

كم هو جميل ان يبادر كثير من المواطنين والجمعيات والشركات في اعمال خير عامة خارج الاطر المألوفة كالتي تركز على اطعام المحتاجين فلا حدود لاعمال الخير، وكم هو مثمر ان يبادر الأبناء لاستمرار اعمال والديهم بصدقات جارية على شكل مشاريع ذات افكار خلاقة، تترك اثرا مستمرا الى قيام الساعة. في الحديث الشريف ( إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها).

وتقبل الله صيامكم، وفعل الخير منكم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

02:28

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

01:30

العمل النيابية تطلب اعادة فتح المادة الثامنة من معدل “العمل” لوقف انهاء خدمات العمال

00:23

دارة الشعراء، تحتفي بالشعر الأردني

22:23

تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

21:22

ترامب يؤجل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك

20:44

أبو عبيدة : نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم

20:38

القوات المسلحة تطلق حملة طرود الخير على الأسر العفيفة

20:06

برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

19:54

المستشفيات الخاصة استقبلت 11 حالة بتر أطراف وعظام من أطفال غزة

19:33

وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

19:21

تل ابيب تسعى لتحويل الضفة الغربية إلى نسخة من غزة

وفيات
وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025