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الأرصاد الجوية: المناطق الجنوبية تشهد هطولا مطريا غزيرا

6 مارس 2025
الأرصاد الجوية: المناطق الجنوبية تشهد هطولا مطريا غزيرا

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن محافظات معان والعقبة وأجزاء من محافظة الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة، متوقعا أن تمتد الأمطار تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى خلال الساعات المقبلة.
وأشار إلى أن منطقة الشوبك تشهد هطولا متوسطا إلى غزير احيانا، ما يساهم في تعزيز المخزون المائي.
وحذر آل خطاب، من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة والمناطق الوسطى والشرقية، ومن حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في المناطق الصحراوية.


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