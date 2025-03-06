الأردن يشارك في اجتماعات وزارية مكثفة بالسعودية

وطنا اليوم:تستضيف السعودية، الخميس، اجتماعات وزارية مكثفة تجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم من الأردن ومصر وسوريا والمغرب، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.

وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي وهذه الدول، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

ويناقش الاجتماع عدة مواضيع أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويشارك في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش الاجتماع الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

إلى جانب الاجتماعات الثنائية، يناقش المجلس الوزاري الخليجي تنفيذ قرارات القمة الخليجية الـ45 التي انعقدت في الكويت كانون الأول/ديسمبر 2024، إضافة إلى تقارير اللجان الوزارية والفنية، ومستجدات العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والتكتلات الدولية، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية.