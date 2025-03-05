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ضبط نصف طن بطاطا غير صالحة للأستهلاك في اربد

منذ 32 ثانية
ضبط نصف طن بطاطا غير صالحة للأستهلاك في اربد

وطنا اليوم:قال مدير الشؤون الصحية والبيئة في بلدية اربد الكبرى المهندس يحيى العمري ان كوادر مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع مباحث شرطة البيئة تمكنت من ضبط 500 كيلو من مادة البطاطا الغير صالحة للاستهلاك.
وبين العمري ان البطاطا التي ضبطت غير صالحة للاستهلاك البشري ومصابة بالعفن والفطريات وتم اتلافها حسب الأصول وتم ضبطها مع احد سيارات الباعة المتجوليين .


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