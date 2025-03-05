ستاربكس تغلق أربع فروع رسمياً في الأردن

وطنا اليوم:أغلقت ستاربكس بشكل دائم أربعة من فروعها في الأردن، نتيجة مباشرة لحملة المقاطعة المستمرة التي اكتسبت زخماً كبيراً خلال الأشهر الـ17 الماضية.

وجاءت المقاطعة مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن مزاعم ارتباط الشركة بالاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد العنف في غزة، ما أدى إلى دعم واسع النطاق للحملة في جميع أنحاء البلاد.

بدأت حملة المقاطعة في اكتساب الزخم بعد تصاعد الأحداث في 7 أكتوبر 2024، واستمرت في التوسع منذ ذلك الحين.

أما الفروع المتبقية لستاربكس في الأردن، والتي تقع بشكل رئيسي في مناطق ذات حركة مرتفعة مثل مراكز التسوق، فتواجه الآن ضغوطاً متزايدة.

وعلى الرغم من هذه الإغلاقات، تظل المقاطعة قوية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يواصل المناصرون الدعوة إلى رفض الشركات العالمية التي يُعتقد أنها تدعم الاحتلال.

ويشعر العديد من المستهلكين بالفخر لدورهم في هذه الحملة، معتبرين أن إغلاق الفروع يمثل نجاحاً كبيراً.

ويعكس هذا التحول المتزايد في سلوك المستهلكين اتجاهاً أوسع في الأردن، حيث تحظى الشركات المحلية بتفضيل متزايد على حساب العلامات التجارية العالمية.

ويبرز إغلاق فروع ستاربكس التأثير الاقتصادي للعمل الجماعي، مما يشير إلى تحول نحو التضامن مع البدائل المحلية، ويُظهر التأثير المتنامي للحركات الشعبية في تشكيل أنماط الاستهلاك والاقتصاد الإقليمي.