منح دراسية للأردنيين في باكستان وتايلند

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستان للعام الجامعي 2025-2026 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية الكاملة أو الجزئية فقط.

وبإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول وتعبئة الطلب:

– www.comsats.edu.pk

– http://ww2.comsats.edu.pk/internationalstudents

ولفتت الوزارة الى أن آخر موعد لتقديم الطلبات 30-6-2025.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والعلوم والبحث والإبداع التايلندية بالتعاون مع الجامعات التايلندية للعام الجامعي 2025/2026 في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة) وفي مختلف التخصصات في عدد من الجامعات التايلندية، علماً بأن مزايا المنحة ونسبة التغطية تختلف من جامعة إلى أخرى.

وحول آلية التقديم دعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على شروط ومتطلبات القبول من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.ops.go.th/th/inter أو الدخول على الملف THAILAND SCHOLARSHIPS 2025 وتقديم الطلب مباشرة إلى الجامعة المراد الالتحاق بها، بعد التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة المراد التقدم إليها.

كما وجهت الوزارة الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنحة الدراسية بالتواصل مع منسق الجامعة التي ينوي الطالب التقدم إليها للحصول على مزيد من المعلومات، للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.