أكسيوس : إدارة ترمب أجرت لقاءات في الدوحة مع حماس بدون علم تل ابيب

وطنا اليوم:ذكر موقع أكسيوس الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مباشرة مع حركة حماس للإفراج عن أسرى ومحتجزين إسرائيليين واحتمال عقد صفقة أوسع.

ونقل الموقع عن مصادر أميركية، قولها إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ملف الرهائن آدم بولر عقد اجتماعًا في الدوحة مع مسؤولين في حركة حماس قبل أسابيع.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تشاورت مع إسرائيل حول الاتصال مع حماس لكنها عرفت بأبعادها من قنوات أخرى.

وقالت: المحادثات ركزت على الإفراج عن إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية.

وأضافت: نضمنت المحادثات مناقشات حول صفقة أوسع للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال الموقع، إن نهج إدارة ترمب اختلف بشكل حاد عن نهج الإدارة السابقة، بما في ذلك بشأن تهديداته بفتح الجحيم على حماس، ومن جانب التفاوض معها في خطوة غير مسبوقة، وبدون موافقة إسرائيل، وهي خطوة أخرى لم تتخذها الإدارات السابقة.