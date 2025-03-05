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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5 يستقبل 26361 حالة

منذ 12 ثانية
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5 يستقبل 26361 حالة

وطنا اليوم:استكمالاً للجهود الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأهل في قطاع غزة، واصلت الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية في المستشفى تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال قائد قوة المستشفى “إن الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 تعاملت مع 26361 مراجعاً، فيما أجرت 937 عملية جراحية منذ وصولها لأرض المهمة، حيث تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بمساندة الأهل والأشقاء على تجاوز الأزمة الإنسانية التي فرضتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة”.
وبين مدير المستشفى، أن الطواقم الطبية أجرت 190 عملية جراحية كبرى و747 عملية جراحية صغرى، مضيفاً أنه تم التعامل مع 44 حالة ولادة و432 حالة دخول في مختلف أقسام المستشفى.
وأضاف إلى أن الطواقم الطبية في وحدة دعم مبتوري الأطراف ضمن المستشفى ساهمت بتركيب 116 طرفا صناعيا ليصبح العدد الكلي 369 للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 بدء العمل في 12 كانون الثاني العام الحالي.


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