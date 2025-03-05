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تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين بعجلون

منذ دقيقة واحدة
تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين بعجلون

وطنا اليوم:خصص مجلس محافظة عجلون 1.5 مليون دينار هذا العام لتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة طريق وادي الطواحين مع التزامه بتخصيص 2 مليون دينار إضافية في موازنة 2026 لاستكمال المشروع.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني اليوم الأربعاء ، إن توسعة الطريق تُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للمحافظة نظرًا لأهميته الحيوية في ربط مدينة عجلون ولواء كفرنجة وتسهيل حركة المواطنين و الزوار ، إضافة إلى تقليل الحوادث الناجمة عن ضيقه وكثرة منعطفاته.


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