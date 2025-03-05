الصفدي: الدولة لا تعتقل إلا الخارج عن القانون

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، إن الدولة لا تعتقل إلا الخارجين على القانون والذين يستحقوا الاعتقال لأنهم قاموا بارتكاب جرائم عوقبوا عليها وبحسب القانون.

جاء ذلك خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، ردا على مطالبات عدد من النواب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بمناسبة الشهر الفضيل.

وشدد الصفدي على ضرورة عدم مطالبة النواب بالإفراج عن المعتقلين تحت القبة لان الحديث عن الموضوع مخالف للقانون الداخلي.