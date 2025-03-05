بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

UWallet تواصل دعمها للمواهب الشابة وترعى بطولة الأيدي الواعدة العاشرة لكرة السلة لطلاب المدارس

منذ 3 دقائق
UWallet تواصل دعمها للمواهب الشابة وترعى بطولة الأيدي الواعدة العاشرة لكرة السلة لطلاب المدارس

وطنا اليوم:أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية وخدمات الدفع عبر الهواتف المتنقلة ، عن رعايتها للبطولة العاشرة للأيدي الواعدة لكرة السلة لطلاب المدارس، التي أقيمت تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، في قاعة مدرسة راهبات الوردية/ الشميساني، بمشاركة اثنا عشر فرق مدرسية.
وتأتي رعاية UWallet لهذه البطولة في إطار التزامها بدعم مبادرات تمكين الشباب والرياضة، وتشجيع المواهب الشابة على التفوق داخل وخارج الملعب.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة UWallet، الدكتور علاء نشيوات:” نؤمن بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، ودعم مواهبهم الرياضية والثقافية، لذا تعد رعايتنا لهذه البطولة تعبيراً عن التزامنا بتوفير بيئة محفزة للشباب، تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتُسهم في بناء مجتمع نشط ومُبدع”، مشيرا إلى أن دعم الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل مشرق للأردن.
وأضاف الدكتور نشيوات: “تؤكد UWallet من خلال رعايتها لهذه البطولة على التزامها بتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، والمساهمة في بناء جيل واعد قادر على تحقيق النجاح في مختلف المجالات”.
من جانبه، أشاد مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين، برعاية UWallet ومساهمتها في إنجاح هذه البطولة، إضافة إلى دعمها المتواصل للرياضة الأردنية، موضحاً أن البطولة شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، وأظهرت العديد من المواهب الشابة الواعدة، التي ستكون لها مستقبل مشرق في عالم كرة السلة.
يذكر أن UWallet هي شركة رائدة في تقديم الحلول المالية الرقمية في الأردن، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية عبر تطبيق الهاتف المحمول، الذي يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، وتحويل الأموال، طلب تأمين ، ، وغيرها من الخدمات المالية التي تسهم في تسهيل الحياة اليومية و تعزيز تجربة المستخدم المالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:11

الرياطي يطالب الحكومة بوقف فصل الكهرباء والمياه خلال رمضان

14:07

الحياري: استقبال الدفعة الثانية من أطفال غزة بعد عودة الدفعة الأولى للقطاع

14:03

العرموطي ينتقد الحكومة: التعليم أولى من السفرات والاجتماعات

13:55

زامير يؤدي اليمين قائدا للجيش ونتنياهو يتباهى : غيّرنا وجه الشرق الأوسط

13:19

صرخةُ أُمّ

12:58

الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

12:53

إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

12:48

الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

12:40

شاهد بالصور : شركة مناجم الفوسفات تدشن المرحلة الثالثة من مشروع تخضير جبل الجبس

12:33

المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

12:18

أول رد فعل من إدارة ترامب على المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة

11:49

ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

وفيات
وفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025