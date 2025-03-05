UWallet تواصل دعمها للمواهب الشابة وترعى بطولة الأيدي الواعدة العاشرة لكرة السلة لطلاب المدارس

وطنا اليوم:أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية وخدمات الدفع عبر الهواتف المتنقلة ، عن رعايتها للبطولة العاشرة للأيدي الواعدة لكرة السلة لطلاب المدارس، التي أقيمت تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، في قاعة مدرسة راهبات الوردية/ الشميساني، بمشاركة اثنا عشر فرق مدرسية.

وتأتي رعاية UWallet لهذه البطولة في إطار التزامها بدعم مبادرات تمكين الشباب والرياضة، وتشجيع المواهب الشابة على التفوق داخل وخارج الملعب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة UWallet، الدكتور علاء نشيوات:” نؤمن بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، ودعم مواهبهم الرياضية والثقافية، لذا تعد رعايتنا لهذه البطولة تعبيراً عن التزامنا بتوفير بيئة محفزة للشباب، تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتُسهم في بناء مجتمع نشط ومُبدع”، مشيرا إلى أن دعم الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل مشرق للأردن.

وأضاف الدكتور نشيوات: “تؤكد UWallet من خلال رعايتها لهذه البطولة على التزامها بتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، والمساهمة في بناء جيل واعد قادر على تحقيق النجاح في مختلف المجالات”.

من جانبه، أشاد مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين، برعاية UWallet ومساهمتها في إنجاح هذه البطولة، إضافة إلى دعمها المتواصل للرياضة الأردنية، موضحاً أن البطولة شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، وأظهرت العديد من المواهب الشابة الواعدة، التي ستكون لها مستقبل مشرق في عالم كرة السلة.

يذكر أن UWallet هي شركة رائدة في تقديم الحلول المالية الرقمية في الأردن، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية عبر تطبيق الهاتف المحمول، الذي يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، وتحويل الأموال، طلب تأمين ، ، وغيرها من الخدمات المالية التي تسهم في تسهيل الحياة اليومية و تعزيز تجربة المستخدم المالية.