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الرياطي يطالب الحكومة بوقف فصل الكهرباء والمياه خلال رمضان

منذ 19 ثانية
الرياطي يطالب الحكومة بوقف فصل الكهرباء والمياه خلال رمضان

وطنا اليوم:دعا النائب حسن الرياطي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية الأربعاء، الحكومة إلى إصدار تعميم لشركتي الكهرباء والمياه لوقف فصل الخدمات عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وأشار الرياطي إلى أن الفواتير التي وصلت للمواطنين هذا العام شهدت ارتفاعًا غير مبرر، مبالغًا فيه، مما زاد من صعوبة سدادها، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل للتخفيف عن المواطنين في هذا الشهر الفضيل.


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