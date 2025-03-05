بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

منذ 28 دقيقة
الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

وطنا اليوم:برعاية مدير تربية لواء الجامعة، الأستاذ عبد الحكيم الشوابكة ، وبحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وحضورمندوبة عن الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة ولجامعة عمان الاهلية ، المشرف العام لمجموعة المدارس ، السيدة نادية الحوراني، أقامت مدارس الجامعة الأولى، بالتعاون مع اللجنة الوطنية، الملتقى شبه الإقليمي الرابع حول أهداف التنمية المستدامة 2030، قبل ايام ، في فندق الرويال – عمان، بمشاركة مدارس من سلطنة عمان ولبنان والأردن.
وقد أكد الشوابكة في كلمته أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، بينما شددت الأستاذة لميس الحوراني على دور الشباب في بناء المجتمع.
وأشارت الأستاذة أمل العلي إلى أهمية مناقشة القضايا العالمية ضمن برنامج MUN،
في حين أوضحت الأستاذة سعاد غزال دور المدارس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن المدارس تشارك بمشروع “حكايات في التنمية المستدامة”، الذي تنفذه اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة لدى الطلاب من خلال الأنشطة والمشاريع المدرسية، مما يساعدهم على استيعاب هذه المفاهيم بشكل عملي، وتنمية مهاراتهم في التفكير النقدي والإبداعي لحل المشكلات العالمية.
وقد تضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية: الصناعة والابتكار، العدل والسلام، والحد من أوجه عدم المساواة، مع جلسات حوارية تفاعلية. كما تم تسليط الضوء على مشاركة المدارس في مشروع “حكايات في التنمية المستدامة”.
وفي ختام الملتقى ، كرمت المشرف العام، السيدة نادية الحوراني وراعي الحفل، الجهات الداعمة، اللجنة المنظمة، والطلبة المشاركين، تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح الملتقى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:19

صرخةُ أُمّ

12:53

إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

12:48

الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

12:40

شاهد بالصور : شركة مناجم الفوسفات تدشن المرحلة الثالثة من مشروع تخضير جبل الجبس

12:33

المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

12:18

أول رد فعل من إدارة ترامب على المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة

11:49

ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

11:24

وزير التربية يطمئن على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي

11:19

الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

11:12

سامر المصري: مسلسل باب الحارة استفز نظام بشار الأسد

11:04

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

11:02

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

وفيات
وفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025