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المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

منذ 54 دقيقة
المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

وطنا اليوم:حذر البنك المركزي الأردني، الأربعاء، من التعامل مع الجهات غير الرسمية أو المؤسسات غير المرخصة التي تنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تُروج لتسهيل الحصول على قرض أو خدمة مالية بدون كفيل وبإجراءات سلسة وسريعة باستخدام الهوية الوطنية وكشف الراتب.
وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأمر يعرّض المواطن للوقوع ضحية للاحتيال الآلي.
وبين البنك المركزي، أن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون
البنك المركزي الأردني، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الاطلاع على دليل القطاع الإلكتروني المنشور على موقع البنك المركزي (www.cbj.gov.jo)، أو الاستفسار
مباشرة من البنك المركزي على الرقم (0096264630301).


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